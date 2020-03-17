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Поезда из Белоруссии в сторону России будут отправляться до полуночи 19 марта

Ранее Россия временно ограничила въезд в страну иностранных граждан

МИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Движение международных пассажирских поездов из Белоруссии в сторону Российской Федерации будет осуществляться в соответствии с графиком до 00:00 часов 19 марта, о порядке возврата проездных документов Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщил дополнительно. Об этом говорится в сообщении БелЖД, опубликованном во вторник на сайте администрации дороги.

"Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Беларусь - Россия после 00:00 19 марта 2020 года и порядке возврата проездных документов будет сообщено дополнительно", - отметили в БелЖД.

Перевозчик напомнил, что начиная с 00:00 18 марта по 1 мая 2020 года в соответствии с решением правительства РФ временно будет ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии. "Белорусская железная дорога просит пассажиров, которые планировали посещение Российской Федерации в указанный период, учитывать данное ограничение", - заявили в БелЖД.

В связи с этим, по информации представителей железной дороги, начиная с 17:00 17 марта и до 00:00 19 марта пассажиры, принявшие решение отложить поездку в Российскую Федерацию, могут вернуть проездные документы в билетных кассах Белорусской железной дороги без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться в полном объеме на основании проездных документов (билетов), уточнили в администрации дороги. Там также пояснили, что полный возврат провозных платежей по электронным проездным документам будет осуществляться только в билетных кассах Белорусской железной дороги.

"Из Российской Федерации в Республику Беларусь наши соотечественники могут следовать международными пассажирскими поездами безо всяких ограничений", - заявили в Белорусской железной дороге.

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БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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