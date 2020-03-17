"Норникель" вложит 2,6 млрд рублей в модернизацию Кольской ГМК в 2020 году

МУРМАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Инвестиции "Норникеля" в обновление основных фондов Кольской ГМК (дочернее предприятие "Норникеля") составят 2,6 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кольской ГМК.

"Более 3300 единиц новой техники и оборудования поступит в 2020 году в Кольскую ГМК, программа закупа охватывает все основные структурные подразделения предприятия, инвестиции "Норникеля" в обновление основных фондов составят 2,6 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на рудник "Северный", расположенный в городе Заполярном Мурманской области, будут приобретены шахтные самосвалы и буровые установки. В цех электролиза никеля в Мончегорске Мурманской области приобретут анодные ячейки, новые полимербетонные ванны и большое количество насосных установок, в сернокислотное отделение рафинировочного цеха в рамках реализации мероприятий по улучшению экологической обстановки поступит оборудование на общую сумму около 48 млн рублей.

Кроме того, около 30 млн рублей выделяется на закупку персональных газоанализаторов для сотрудников всех действующих производств Кольской ГМК.

"Переоснащение производства - одна из приоритетных задач "Норникеля". Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса", - подчеркивается в сообщении.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы. Никель является основой большинства суперсплавов - жаропрочных материалов, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. В Мурманской области находятся одни из крупнейших в стране месторождений руд, содержащих никель.