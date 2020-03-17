Компания "Примкраб" пополнила флот шестью судами

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания "Примкраб" по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" реализовала проект по приобретению и модернизации судов для добычи и переработки краба на территории свободного порта Владивосток, следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Инвестиции в проект составили 846,3 млн рублей. В рамках проекта выполнена модернизация имеющихся двух судов, а также приобретены и модернизированы еще четыре.

Суда сдаются в тайм-чартер для добычи краба компаниями-квотодержателями.