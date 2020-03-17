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Компания "Примкраб" пополнила флот шестью судами

На модернизацию и приобретение судов для добычи и переработки краба было направлено 846,3 млн рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания "Примкраб" по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" реализовала проект по приобретению и модернизации судов для добычи и переработки краба на территории свободного порта Владивосток, следует из сообщения, опубликованного на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Инвестиции в проект составили 846,3 млн рублей. В рамках проекта выполнена модернизация имеющихся двух судов, а также приобретены и модернизированы еще четыре.
Суда сдаются в тайм-чартер для добычи краба компаниями-квотодержателями.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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