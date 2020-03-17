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Минвостокразвития предложило создать систему преференций для проектов ГЧП в Арктике

Предполагается, что проекты ГЧП позволят привлечь частный капитал в создание объектов социальной инфраструктуры

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Проектам государственно-частного партнерства (ГЧП) в Арктике требуются специальные преференции. Минвостокразвития планирует дополнить ими пакет законопроектов о льготах для инвесторов в Арктике или оформить их как отдельную систему, сообщил журналистам во вторник замглавы министерства Александр Крутиков.

12 марта Госдума приняла в первом чтении пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Сопутствующий закон о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для инвесторов в Арктике Госдума одобрила 5 марта.

"Для проектов в сфере государственно-частного партнерства нужно тоже продумать отдельную систему преференций. Посмотрим, успеем ли мы это сделать в рамках обсуждения текущего законопроекта или будем готовить отдельные законодательные инициативы", - сказал Крутиков после заседания дискуссионного клуба "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА).

По его словам, инициатива еще требует обсуждения. В то же время Крутиков отметил, что ГЧП - важный для Арктики механизм, который позволит привлечь частный капитал в создание объектов социальной инфраструктуры.

"Опыт такой есть у многих регионов, в том числе у регионов Арктической зоны. Пока это скорее единичные случаи. Но если мы <…> сделаем такие проекты для бизнеса в Арктике привлекательными, мы как минимум быстрее решим задачу, связанную с повышением качества жизни, сэкономим средства налогоплательщиков - это, мне кажется, очень позитивно", - сказал он.

При этом Крутиков добавил, что сейчас есть много факторов, сдерживающих работу этого механизма. По его словам, для широкого использования ГЧП в Арктике важно разработать действительно эффективную систему преференций.

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