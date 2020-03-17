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В Госдуму внесли законопроект об оповещении населения о применении пестицидов

Порядок оповещения должен будет устанавливать Россельхознадзор

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан и депутат-единоросс Михаил Бугера внесли в Госдуму законопроект, обязывающий граждан и организации оповещать население о применении пестицидов и агрохимикатов. Текст документа во вторник размещен в электронной базе нижней палаты.

"Граждане и юридические лица, применяющие пестициды и (или) агрохимикаты для обработки сельскохозяйственных и лесных растений, обязаны обеспечить оповещение населения близлежащих населенных пунктов… о запланированных работах по применению пестицидов и (или) агрохимикатов", - говорится в тексте. Предполагается, что порядок оповещения должен будет устанавливать Россельхознадзор.

По словам авторов законопроекта, несвоевременное информирование населения о планируемом применении пестицидов или отсутствие оповещения не позволяют лицам, ведущим хозяйство в зоне воздействия химикатов, принять меры охране их здоровья и имущества. В качестве примера приводятся случаи массового отравления пчел.

Как следует из сопроводительных материалов, сейчас правовое регулирование применения пестицидов осуществляется на подзаконном уровне. "Законодательное закрепление предлагаемых изменений в федеральном законе позволит в значительной степени укрепить правовое регулирование в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на территории РФ", - считают разработчики документа.

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Россия
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