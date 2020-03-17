Daimler приостанавливает производство на большей части своих заводов в Европе

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Германский автогигант Daimler приостанавливает производство на "большей части" своих предприятий в Европе из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте компании заявлении.

"В свете обострения ситуации с пандемией COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) Daimler принял решение прервать на две недели большую часть своего производства, а также приостановить работу в определенных сферах управления в Европе", - говорится в сообщении. Как отмечается, меры вступят в силу на текущей неделе, когда конкретно, не уточняется.

Ранее о приостановке производства в Европе из-за коронавируса объявили Volkswagen и его дочерние структуры, а также Ford.