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США рассматривают выделение средств гражданам из-за коронавируса

Также американский лидер поддерживает налоговые каникулы в отношении зарплаты, уточнил министр финансов Стивен Мнучин

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Власти США рассматривают возможность предоставления чеков гражданам для преодоления последствий распространения коронавируса. Об этом заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции в Белом доме.

"Президент поддерживает налоговые каникулы в отношении зарплаты <...> Мы думаем об этом, - сказал министр. - Мы рассматриваем возможность предоставления средств [чеков]. Мы слышали от многих компаний, что американцам нужны средства прямо сейчас".

"Я говорю о [сроке предоставления] в течение двух недель", - отметил Мнучин.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом по состоянию на 17 марта увеличилось до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек.

Теги
СШАМнучин, Стивен
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