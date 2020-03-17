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Минпромторг будет участвовать в разработке правил онлайн-торговли лекарствами

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минпромторг планирует принять участие в разработке правил онлайн-торговли лекарствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Указ о розничной торговле лекарствами для медицинского применения дает полномочия правительству устанавливать порядок выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом, требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов гражданам. Предполагаем, что правительство поручит разработку порядка Министерству здравоохранения Российской Федерации, в чьем ведении находится Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Конечно, мы примем участие в разработке порядка", - сообщил представитель министерства.

Президент России Владимир Путин сообщил 17 марта, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить контрафакта в этой сфере после введения указанной меры. Президент добавил, что правительству необходимо подготовить необходимые предложения по внесению изменений в нормативную базу о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что непригодно для излечения. Он назвал тему дистанционной продажи лекарств очень чувствительной, прежде всего для тех граждан, которые находится на карантине.

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