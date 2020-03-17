РБК: новым гендиректором холдинга "Газпром-медиа" может стать Александр Жаров

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Холдинг Газпром-медиа" может возглавить действующий руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Об этом во вторник сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

"Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг "Газпром-Медиа", - пишет издание.

В январе пост покинул Дмитрий Чернышенко, он был назначен вице-премьером в кабинете министров Михаила Мишустина. Издание пишет, что Жаров уже встречался с председателем совета директоров "Газпром-Медиа", председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Александр Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года, до этого занимал пост заместителя министра связи и массовых коммуникаций, директора департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, работал заместителем генерального директора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Министерства здравоохранения.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Елена Прохорова сообщила ТАСС, что ей ничего не известно о возможном назначении. В холдинге "Газпром-Медиа" и владельце медиахолдинга - Газпромбанке возможное назначение не прокомментировали.

"Газпром-Медиа" управляет телеканалами НТВ, ТНТ, "Пятница!", "Матч ТВ", ТВ3, радиостанциями "Эхо Москвы", "Авторадио", "Юмор FM", кинокомпанией "Централ Партнершип", ИД "7 Дней", др.

Холдинг также является одним из учредителей Национального рекламного альянса, который продает рекламу практически на всем российском ТВ, Новой сервисной компании, оказывающей альянсу поддержку в размещении телерекламы. Общая выручка "Газпром-Медиа" по МСФО за девять месяцев 2019 года - 67,2 млрд рублей, чистая прибыль - 2,2 млрд рублей.