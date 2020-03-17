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Минпромторг рассматривает вопрос субсидирования ставки по кредитам для торговых сетей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минпромторг и АКОРТ рассматривают вопрос субсидирования процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств для торговых сетей. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

"В рабочем порядке с АКОРТ рассматривается вопрос субсидирования процентной ставки по кредитам на пополнение оборотных средств для торговых сетей. Готовится проект постановления правительства с правилами предоставления таких субсидий", - сказал он.

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