Счетная палата: управление наукой в РФ не стимулирует спрос бизнеса на новые разработки

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Система управления наукой в России не стимулирует спрос на научные разработки в реальном секторе экономики. Об этом говорится в отчете "Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации", из имеющегося в распоряжении ТАСС списка контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, проведенных и завершенных в 2019 году.

"В России сложилась система управления наукой, не ориентированная на формирование спроса на отечественные результаты научной деятельности, в том числе со стороны бизнеса и промышленных потребителей, а также на создание новых научных знаний, признанных в международном академическом сообществе", - говорится в отчете Счетной палаты.

В документе отмечается, что действующая система льгот в целях стимулирования научной и научно-технической деятельности и использования ее результатов не достигает своей цели, - роста коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности не наблюдается. Кроме того, остается проблема либерализации отношений в сфере защиты интеллектуальной собственности, в том числе "в части снятия отягощений прав на результаты интеллектуальной деятельности правами государственных органов, предоставляющих финансирование". Это, по мнению авторов отчета, затрудняет коммерческий оборот прав на изобретения и приводит к значительному снижению интереса предприятий и организаций реального сектора экономики к деятельности в этой сфере.

Счетная палата констатирует, что институциональная среда и нормативно-правовая база развития сектора российской науки в основном сформированы, но существуют сферы, требующие дополнительного внимания и совершенствования.

"Законодательно не закреплена система мер государственной поддержки развития науки в Российской Федерации, а также система принципов формирования и применения данных мер. В результате государственная поддержка научных учреждений, организаций, ученых и исследователей осуществляется на основании отдельных решений президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Ряд понятий, используемых в нормативных правовых актах, не закреплены на законодательном уровне, что может привести к различной трактовке понятий", - говорится в документе.

Нормативными правовыми актами, указывается в отчете, не регламентируется создание государственных информационных систем в сфере науки, за исключением Федеральной информационной системы государственной научной аттестации. "Таким образом, отсутствует единый подход к формированию информационных систем и баз данных в сфере науки, что может привести к созданию информационных систем, частично дублирующих функции друг друга, и узконаправленных систем под текущие нужды", - отмечается в отчете Счетной палаты.