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Boeing добивается от властей США финансовой помощи на десятки миллиардов долларов

Компания рассчитывает получить правительственные кредитные гарантии

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing запросила у властей США финансовую помощь на "десятки миллиардов долларов" в свете распространения нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

По словам его источников, представители компании уведомили американских законодателей о том, то из-за тяжелой ситуации в отрасли, вызванной распространением вируса, испытывает серьезную нехватку ликвидности. Руководство Boeing рассчитывает получить правительственные кредитные гарантии, а также другую поддержку.

Представители Boeing ранее на этой неделе сообщили, что проводят консультации с администрацией президента США Дональда Трампа относительно выделения помощи. Американский лидер во вторник заявил, что Вашингтон готов оказать содействие Boeing, однако не уточнил, в какой именно форме.

Корпорация Boeing и до появления трудностей, касающихся коронавируса, переживала серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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