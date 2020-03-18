"Известия": налоговые каникулы авиа- и туркомпаний могут обойтись бюджету в 50 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сумма недополученного дохода бюджета РФ за I квартал 2020 года может составить примерно 50 млрд рублей из-за отсрочки взыскания налоговых платежей в качестве мер по поддержке авиаперевозчиков и туристических компаний. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на источник, близкий к правительству РФ.

Собеседник издания пояснил, что в настоящее время обсуждается перечень тех налогов, выплаты по которым могут быть отсрочены. В частности, компании, работающие в сфере авиаперевозок и туризма, могут быть освобождены от уплаты страховых взносов за работников.

В пресс-службе Министерства финансов РФ отметили "Известиям", что ведомство усовершенствует механизм по отсрочке налоговых отчислений в ближайшее время. При этом вопросом определения перечня компаний, на которые будут распространятся данные льготы, займется правительство РФ.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомство в качестве поддержки авиаотрасли прорабатывает вопрос об отсрочке по уплате лизинговых платежей, а также продлении нулевого НДС на рейсах в обход Москвы и прямой финансовой помощи.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 16 марта сообщил, что авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние, в том числе из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. В этой связи правительством РФ принято решение по отсрочке взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия, говорится в материалах кабмина.

Кроме того, Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения, отмечается в материалах. Со своей стороны правительство РФ будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.