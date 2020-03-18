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Казначейство в 2019 году разместило на банковских депозитах 6,26 трлн рублей

Это на 35% больше, чем в 2018 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральное казначейство РФ в 2019 году поместило на банковских депозитах средства федерального бюджета РФ на общую сумму в 6,258 трлн рублей, что на 35% больше, чем в 2018 году. Об этом говорится в проекте доклада Федерального казначейства РФ о результатах деятельности за 2019 год.

"На основании договоров банковского депозита Федеральным казначейством в 2019 году размещены средства федерального бюджета на банковских депозитах в сумме 6 257,8 млрд рублей, что на 35% больше 2018 года", - отмечается в документе.

Согласно материалам доклада, наибольший объем средств был размещен на банковских депозитах в 2015 году - 12,81 трлн рублей, а наименьший - в 2010 году, составив 387,2 млрд рублей.

Доход бюджета от размещения средств на депозитах составил 120,3 млрд рублей, что практически в 1,7 раза больше, чем аналогичный показатель за 2018 год. Доход за 2020 год прогнозируется на уровне 58,4 млрд рублей.

"В 2019 году кредитные организации своевременно и в полном объеме осуществляли возврат средств и уплату процентов за их использование", - добавили в Федеральном казначействе.

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