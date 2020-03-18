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Долговая нагрузка заемщиков кредитов наличными снизилась в 2019 году до 42,3% от дохода

Это объясняют, в частности, увеличением среднего срока кредитования с 36 до 38 месяцев

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Показатель долговой нагрузки (отношение суммы ежемесячного платежа по всем имеющимся кредитам к доходу в месяц, ПДН) заемщиков кредитов наличными снизилась на 1 процентный пункт в 2019 году и составила 42,3% от дохода. Об этом сообщили ТАСС в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Снижение долговой нагрузки россиян в бюро объясняют увеличением среднего срока кредитования с 36 до 38 месяцев, снижением процентных ставок по кредитам наличными и снижением среднего дохода заемщиков с 58,3 тыс. рублей в январе 2019 года до 54,3 рублей в январе 2020 года.

"Вероятно, это обусловлено тем, что банки стали чаще учитывать лишь подтвержденный доход", - пояснили в бюро кредитных историй.

Также вырос и средний размер кредита наличными с 263 тыс. рублей в январе 2019 года до 272 тыс. рублей.

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