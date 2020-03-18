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Власти Германии предупредили об угрозе "неконтролируемой рецессии" в США

Развитие событий на мировых биржах во многом зависит от обстановки в Соединенных Штатах, считает министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер

БЕРЛИН, 18 марта. /ТАСС/. Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер выразил надежду на то, что США возьмут под контроль ситуацию с распространением коронавируса и его последствия для экономики страны, поскольку развитие событий на мировых биржах, по его мнению, во многом зависит от обстановки в Соединенных Штатах. Об этом политик заявил в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.

"Биржи по всему миру смотрят, прежде всего, на США. Это крупнейшая мировая экономика. Никто не может быть заинтересован в том, чтобы она скатилась в рецессию", - подчеркнул Альтмайер. По его мнению, пандемия, "возможно, по-прежнему недооценивается в Соединенных Штатах больше, чем в некоторых странах Европы". "В этой связи мы очень надеемся, что Америка возьмет под контроль этот вызов, что в ее собственных интересах", - сказал немецкий министр.

Одновременно Альтмайер выступил против попыток США получить в эксклюзивном порядке вакцину от коронавируса, которая разрабатывается в Германии. Ранее газета Welt am Sonntag со ссылкой на правительственные круги ФРГ сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы пытался привлечь немецких ученых из компании CureVac к работе в Соединенных Штатах или обеспечить потенциальный медикамент для своей страны. "Мы не допустим попыток установления контроля [над компаниями, разрабатывающими вакцину], совершенно независимо от того, какая бы страна их ни предпринимала", - сказал Альтмайер.

Министр призвал извлечь правильные уроки из ситуации с коронавирусом. По его словам, никто не намерен свернуть глобализацию, но необходимо задуматься о социальном характере рыночной экономики и пересмотреть отношение к цепочкам поставок. "Если поставки медикаментов или других жизненно важных продуктов зависят от одного источника, то пандемия может привести к тому, что снабжение будет прервано", - предостерег Альтмайер.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 6330, умерли по меньшей мере 106 человек. В понедельник торги на Нью-Йорксой бирже закрылись сильнейшим падением Dow Jones в процентном исчислении по итогам сессии со времен так называемого черного понедельника - 19 октября 1987 года. Индекс потерял почти 3000 пунктов.

Теги
СШАГерманияТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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