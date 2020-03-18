Цена добываемой в Мексике нефти опустилась до минимума за 18 лет

МЕХИКО, 18 марта. /ТАСС/. Цена барреля добываемой в Мексике нефти во вторник опустилась на 22,4% до $18,78. Такие данные государственной нефтегазовой компании Pemex обнародовала на своем газета El Universal.

Столь сильное падение, по мнению аналитиков банка Base, вызвано обеспокоенностью в связи с распространением нового коронавируса и его возможным воздействием на мировую экономику. Мексиканская фондовая биржа завершила торги на отметке 36,86 тыс. пунктов, что на 3,21% ниже итогов предыдущей сессии.

Официальный курс валюты Мексики в среду вновь обновил исторический минимум по отношению к доллару США. В ходе торгов на межбанковском валютном рынке за доллар предлагали 23,22 песо. Официальный обменный курс, установленный Банком Мексики, равен 23,05 песо за доллар.

К настоящему времени в Мексике выявлено в общей сложности 82 случая заражения новым коронавирусом. О первом инфицированном пациенте власти объявили 28 февраля.