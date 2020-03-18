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Распространение коронавируса нового типа

Российские туристы не могут вернуться домой из Латинской Америки

В Российском союзе туриндустрии отметили, что к списку направлений прибавились Аргентина, Перу, Филиппины, Индия, Азербайджан

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские туристы не могут вернуться домой не только из Черногории, но также из стран Латинской Америки и Азии из-за ограничений авиасообщения на фоне коронавируса. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Из Черногории в Россию не может вылететь более тысячи человек, сообщили в РСТ. Многие из них вынуждены ждать прямо в аэропорту.

"Туроператоры продолжают сообщать о россиянах, которые не могут вернуться домой из стран, закрывших свои границы. Причем список направлений расширяется. Прибавились Аргентина, Перу, Филиппины, Индия, Азербайджан", - отмечается в сообщении.

Из Перу не могут улететь несколько десятков организованных туристов - страна без предупреждений закрыла границы, сообщают туроператоры. Несколько человек не могут покинуть самый южный город Аргентины - Ушуайю, откуда они должны были отправиться в Антарктиду, но круизная компания в последний момент отменила тур.

Также российские туристы не могут вернуться домой с филиппинского острова Себу, причем они находятся в аэропорту, где закрыты все кафе и магазины, сообщили в РСТ.

Ранее РСТ сообщал, что несколько десятков российских туристов не могут покинуть Европу. Больше всего таких туристов в Чехии, Венгрии, Австрии, Сербии, а также на Канарских островах. Туроператоры попросили Ростуризм помочь с возвратом оставшихся в Европе туристов.

Ростуризм запустил круглосуточную горячую линию для российских путешественников, находящихся за границей. Кроме того, ведомство разрабатывает форму обратной связи, которая вскоре заработает на сайте Ростуризма для оперативной связи с туристами.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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