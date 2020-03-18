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Сбербанк в начале апреля введет переводы в рамках Системы быстрых платежей между клиентами

Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сбербанк в начале апреля 2020 года планирует запустить переводы между клиентами в рамках Системы быстрых платежей (СБП), сообщила на пресс-конференции зампредседателя правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Светлана Кирсанова.

"Мы подключаемся на данный момент, идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущено на клиентах", - сказала она.

Разработанная Банком России Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Кроме того, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.

Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков.

Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщал журналистам, что рассчитывает на подключение к СБП в I квартале 2020 года.

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