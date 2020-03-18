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Группа Qiwi открыла в Санкт-Петербурге первое розничное отделение своего банка

Отделение расположено на 8-й линии Васильевского острова, д. 49, литера А

ТАСС, 18 марта. Киви банк открыл в Санкт-Петербурге свое первое розничное отделение, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Киви банк открыл свое первое розничное отделение для обслуживания клиентов. Офис банка в Санкт-Петербурге предоставит широкий спектр услуг для физических и юридических лиц - от денежных переводов и платежей до идентификации пользователей "Qiwi кошелька" и открытия счетов. Отделение расположено на 8-й линии Васильевского острова, д. 49, литера А", - говорится в сообщении.

Клиенты также смогут в отделении совершить денежные переводы в рублях, долларах и евро по всему миру, а также получить перевод в кассе банка с помощью платежной системы Contact. В офисе доступны прием платежей и консультации по разным вопросам.

"С открытием розничного отделения Qiwi расширяет каналы обслуживания и предоставляет клиентам возможность большего выбора из них. Несмотря на то что количество пользователей онлайн-каналов обслуживания неуклонно растет, периодически клиенту комфортно обращаться в отделение банка - например, чтобы обсудить важные вопросы лично с сотрудником банка", - отметил заместитель гендиректора Qiwi по коммерции Александр Агаков, чьи слова привели в пресс-службе.

В будущем Киви банк планирует расширять спектр услуг и продуктов, представленных в офисе, на основе партнерских проектов с кредитными организациями, микрофинансовыми и страховыми компаниями, а также платежными агентами.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Крупнейшим акционером Qiwi является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк "Открытие" владеет 11,4% голосов, гендиректор Qiwi Борис Ким - 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co - 5%.

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