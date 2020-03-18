Акции "Аэрофлота" на Мосбирже падают на 12%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Акции авиакомпании "Аэрофлот" на Московской бирже обвалились на 12,05% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли 56,8 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 12:35 мск.

В последний раз акции компании находились на этом уровне в марте 2016 года.

Об ограничении полетов

"Аэрофлот" приостановил с 15 марта и до конца апреля 2020 года полеты в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд.

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. Российские авиакомпании могут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F аэропорта Шереметьево. Росавиация уведомила авиакомпании об ограничении полетов. Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле.