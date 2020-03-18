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Распространение коронавируса нового типа

Ритейл обеспечит запасы продуктов и каналы доставки при любом развитии событий

В Ассоциации компаний розничной торгов заявили, что ритейлеры вкладывают средства в обеспечение средствами гигиены, обеззараживание залов и работу с персоналом по индивидуальным средствам защиты

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские ритейлеры готовы обеспечить запасы продуктов и сохранить каналы их доставки при любом развитии ситуации с коронавирусом, заявил в среду председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

"Мы готовы к тому, что если вдруг, как вы говорите, этот "апокалиптический" сценарий будет реализован, то у нас есть и запас продуктов, и каналы доставки, причем у нас - как у ритейла, как у частного бизнеса, так и у муниципальных, региональных властей, федеральных", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Вчера вечером и сегодня утром фиксируем постепенное затухание ажиотажного спроса", - отметил Беляков.

По его словам, ритейлеры вкладывают средства в обеспечение средствами гигиены, обеззараживание залов и работу с персоналом по индивидуальным средствам защиты.

Ранее Минпромторг РФ заявил, что торговые сети на фоне ситуации с коронавирусом нового типа заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. В понедельник ведомство разослало ритейлерам письмо с рекомендациями по работе в период противодействия коронавирусу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По информации оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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