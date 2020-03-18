Правительство рассмотрит меры по развитию экспорта угля

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН /Кемеровская область/, 18 марта. / ТАСС/. Правительство РФ планирует принять ряд решений по развитию экспорта угля, добываемого в Кузбассе. Об этом сообщил в среду журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов после того, как вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым спустился в забой шахты "Талдинская - Западная" (входит в состав угольной компании "СУЭК-Кузбасс") и пообщался с работниками предприятия.

"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям (шахтерам - прим. ред.) достойную жизнь и достойную зарплату. А это связано сегодня, прежде всего, с вывозом угля в восточном направлении на экспорт. Это задача, из-за которой я сюда приехал. Мы здесь предполагаем принять очень серьезные решения", - сказал журналистам Белоусов.

Губернатор Кузбасса поблагодарил первого вице-премьера за визит и внимание к проблемам региона.

"Мы на вертолете пролетели, все посмотрели, разрезы, как живут люди, в каких условиях они находятся, посмотрели, что мы строим, какие у нас проекты, как Кузбасс развивается. Андрей Рэмович пошел и в шахту посмотреть, как работает лава. Поздороваться, поговорить с шахтерами, которые там внизу работают, подняться наверх, а потом идти на совещание - это уже дорогого стоит, такое погружение в реальную ситуацию Кузбасса", - сказал Цивилев.

Первый вице-премьер прибыл в Кузбасс с однодневной рабочей поездкой, в его программе также совещания о проблемах угольной отрасли и социально-экономическом развитии Кемеровской области.

На угольные компании Кемеровской области приходится порядка 60% от всей угледобычи в стране и 70% от общего объема экспорта угля из России. В прошлом году на фоне падения цен на уголь на мировых рынках, снижения спроса на Западе и трудностях вывоза при экспорте на Восток из-за перегруженных железных дорог многие угольные компании были вынуждены значительно сократить добычу или даже временно приостанавливали ее. По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, впервые за несколько лет в Кузбассе годовые объемы добычи продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 1,7% - до 251 млн тонн угля против 255,3 млн тонн в 2018 году.