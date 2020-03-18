{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство рассмотрит меры по развитию экспорта угля

Речь идет об экспорте в восточном направлении

ПРОКОПЬЕВСКИЙ РАЙОН /Кемеровская область/, 18 марта. / ТАСС/. Правительство РФ планирует принять ряд решений по развитию экспорта угля, добываемого в Кузбассе. Об этом сообщил в среду журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов после того, как вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым спустился в забой шахты "Талдинская - Западная" (входит в состав угольной компании "СУЭК-Кузбасс") и пообщался с работниками предприятия.

"Мы должны сделать все, чтобы обеспечить этим людям (шахтерам - прим. ред.) достойную жизнь и достойную зарплату. А это связано сегодня, прежде всего, с вывозом угля в восточном направлении на экспорт. Это задача, из-за которой я сюда приехал. Мы здесь предполагаем принять очень серьезные решения", - сказал журналистам Белоусов.

Губернатор Кузбасса поблагодарил первого вице-премьера за визит и внимание к проблемам региона.

"Мы на вертолете пролетели, все посмотрели, разрезы, как живут люди, в каких условиях они находятся, посмотрели, что мы строим, какие у нас проекты, как Кузбасс развивается. Андрей Рэмович пошел и в шахту посмотреть, как работает лава. Поздороваться, поговорить с шахтерами, которые там внизу работают, подняться наверх, а потом идти на совещание - это уже дорогого стоит, такое погружение в реальную ситуацию Кузбасса", - сказал Цивилев.

Первый вице-премьер прибыл в Кузбасс с однодневной рабочей поездкой, в его программе также совещания о проблемах угольной отрасли и социально-экономическом развитии Кемеровской области.

На угольные компании Кемеровской области приходится порядка 60% от всей угледобычи в стране и 70% от общего объема экспорта угля из России. В прошлом году на фоне падения цен на уголь на мировых рынках, снижения спроса на Западе и трудностях вывоза при экспорте на Восток из-за перегруженных железных дорог многие угольные компании были вынуждены значительно сократить добычу или даже временно приостанавливали ее. По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, впервые за несколько лет в Кузбассе годовые объемы добычи продемонстрировали отрицательную динамику, снизившись на 1,7% - до 251 млн тонн угля против 255,3 млн тонн в 2018 году.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичКемеровская область
Реклама на ТАСС
Курс доллара превысил 78 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС