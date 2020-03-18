Госдума одобрила закон о порядке оценки вклада России в уставный капитал "Почты России"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регламентирующий порядок оценки имущества РФ, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал "Почты России". Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Поправки вносятся в закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России".

По предварительным данным компании, необходимо оценить рыночную стоимость около 30 тыс. объектов недвижимости, в том числе около 6 тыс. земельных участков.

Закон предусматривает, что недвижимость, которая вносится в оплату дополнительных акций "Почты России", будет оценена по его кадастровой стоимости (а в случае отсутствия таковой - по рыночной стоимости). Такие меры позволят избежать дополнительных расходов из бюджета в 1 млрд рублей.

"Понятно, что это стоит колоссальных денег, поэтому вот этим законопроектом предполагается, что учет такого имущества будет осуществляться по кадастровой стоимости. Но в случае отчуждения имущества будет проводиться рыночная оценка. Мы рассчитываем, что это позволит сэкономить порядка 1 млрд рублей - во-первых. Во-вторых, сделает эту процедуру быстрее", - пояснил Николаев.

Кроме того, отменяется требование об обязательном установлении рыночной стоимости объектов недвижимости, внесенных в качестве вклада в уставный капитал "Почты России".

Поправки ко второму чтению

Как пояснил Николаев, к документу было одно ключевое замечание: необходимость установления обязательной оценки рыночной стоимости движимого имущества. По его словам, была внесена поправка, согласно которой движимое имущество при отчуждении тоже должно проходить оценку.

Таким образом, документ устанавливает, что при отчуждении, передаче во владение или пользование объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых превышает 100 тыс. рублей, они (как и объекты недвижимого имущества) подлежат оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Как сообщал ранее замглавы Росимущества Алексей Павлов, принятие закона позволит федеральному бюджету сэкономить 500 млн рублей.