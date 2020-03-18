Госдума одобрила во II чтении расширение налоговой тайны данными о доходах для соцзащиты

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физлиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности пособий на ребенка от 3 до 7 лет, считают авторы законопроекта. "Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, необходимо обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений", - говорится в пояснительной записке.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов, отмечают авторы документа.

Законопроектом также предлагается снять ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Предполагается, что эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года.

Налоговая льгота будет иметь обратную силу

Ко второму чтению была одобрена поправка, согласно которой налоговая льгота для участников программ "Земский учитель" и "Земский доктор" будет иметь обратную силу и применяться в отношении выплат, уже произведенных с начала 2020 года. Ранее о необходимости такой поправки говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Также по решению комитета действие этой льготы не будет ограничено 31 декабря 2022 года, а будет иметь бессрочный характер.

Налоговые льготы при проведении общероссийского голосования

Также были одобрена поправка об освобождении от НДФЛ доходов членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим не на постоянной основе, а также работникам Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии за услуги, связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования. Сейчас освобождение доходов членов избиркомов от НДФЛ действует для услуг, связанных с подготовкой выборов и референдумов.

Кроме того, от НДС освобождается безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".