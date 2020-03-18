МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект был принят в первом чтении 10 декабря 2019 года. В редакции первого чтения документ предусматривал два инвестиционных режима: общий и проектный. В редакции, подготовленной ко второму чтению, исключено понятие общего инвестиционного режима. Документ содержит только требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ко второму чтению из текста документа исключены требования к общему объему проекта, остался только необходимый объем капвложений организации, реализующей проект.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить следующие нормы: не менее 250 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, не менее 500 млн рублей - для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд рублей). Не менее 1,5 млрд рублей - для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства, не менее 5 млрд рублей - для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики.

Правительство РФ устанавливает порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы, устанавливает порядок ведения реестра соглашений СЗПК, порядок определения объема возмещения затрат, понесенных для создания инфраструктуры инвестпроекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на эти цели.

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; запрет на увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года.

Средства федерального бюджета и региональных бюджетов на возмещение затрат на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры будут предоставляться в том случае, если все имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в рамках реализации инвестпроекта, зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ, и, если все объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ. Также у организации должна отсутствовать задолженность по уплате обязательных платежей и соблюдаться нормативы возмещения затрат на инфраструктуру. Предполагается формирование электронного реестра мер господдержки - так называемого "инвестиционного навигатора".

В каких отраслях нельзя заключить СЗПК

Ко второму чтению скорректирован перечень отраслей, в которых нельзя будет заключать СЗПК. В первом чтении были обозначены такие отрасли: нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность. Во втором чтении уточняется, что под СЗПК не могут попасть проекты в сфере деятельности финансовых организаций, поднадзорных ЦБ РФ. При этом ограничение не применяется к случаям выпуска ценных бумаг для финансирования инвестиционного проекта. В режим СЗПК не войдут также строительство, модернизация, реконструкция административно-деловых и торговых центров, (комплексов), жилых домов, а также оптовая и розничная торговля.

При этом оговаривается, что в режим СЗПК могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топлива, полученного из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому кабмином.