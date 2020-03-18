Госдума приняла во II чтении бюджетные поправки в связи с проектом о защите капвложений

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, подготовленные в рамках разработки законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

Законопроектом предусматривается возможность предоставления юрлицам субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации проектов. Устанавливается возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную или муниципальную собственность.

Вводится требование о необходимости соблюдения получателем субсидии законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с законопроектом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ" возмещение затрат предусматривается в пределах, поступивших от реализации инвестпроектов налоговых и иных обязательных платежей.

Кроме того, вводятся основания для учета результатов финансово-инвестиционного аудита при подготовке проектов законов о бюджете, внесении изменений в законы о бюджете и внесении изменений в сводную бюджетную роспись соответствующего бюджета. Непосредственное регулирование финансово-инвестиционного аудита предусматривается в рамках законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ ".

Изменения ко второму чтению

Ко второму чтению одобрены поправки, позволяющие вводить субсидии на компенсацию части комиссионных затрат на инфраструктуру, а также нормы, принятые в соответствии с переходом на принципы проектного управления бюджетом.

Кроме того, Федеральное казначейство на основании поручений Минфина наделяется полномочиями по внутреннему государственному финансовому контролю в отношении финансовых органов и главных администраторов средств бюджетов субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства из бюджетов субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета.