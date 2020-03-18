Сбербанк внедряет технологию приема оплаты смартфоном

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сбербанк начал тестировать по всей России технологию использования смартфона в качестве терминала для оплаты покупок. Услуга разработана специально для предприятий малого и микробизнеса, говорится в сообщении кредитной организации.

"Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты. Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком", - отмечается в сообщении банка.

Интерес к сервису уже проявляют предприятия фастфуда, розничные и цветочные магазины, а также такси, уточняют в Сбербанке.

Пока с помощью Tap on Phone клиенты могут оплатить сумму до 1 тыс. рублей. Оплата свыше этой суммы доступна пользователям Google Pay, Apple Pay и других pay-сервисов, использующих авторизацию на смартфоне.

Впервые сервис был запущен в декабре 2018 года. Приложение разрабатывалось специально для предприятий малого и среднего бизнеса из сферы услуг - такси, кафе, рестораны, курьерская доставка и другие.