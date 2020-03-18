Банкротство предприятий привело к крупным долгам по зарплате в российских регионах

ТАСС, 18 марта. Многомиллионные долги по зарплате в Мурманской, Псковской, Тверской, Кемеровской областях и в Красноярском крае накопились из-за предприятий, находящихся в стадии банкротства, и поэтому не могут быть быстро ликвидированы. В основном это промышленные заводы, а также угольные шахты, об этом в среду сообщили корреспондентам ТАСС региональные власти и представители контролирующих структур.

Во вторник генпрокурор РФ Игорь Краснов назвал 5 российских регионов с недопустимо высокой задолженностью по зарплате. Это Красноярский край, Кемеровская, Мурманская, Псковская и Тверская области. По данным Генпрокуратуры, в Кузбассе задолженность достигает 268 млн рублей, в Красноярском крае - 124 млн рублей, в Мурманской, Тверской и Псковской областях - 109, 104 и 96 млн рублей соответственно.

По данным министерства экономики и регионального развития Красноярского края, на сегодняшний день более 80% задолженности приходится на организации в процедуре банкротства. "Мероприятия в рамках процедуры носят длительный характер. На 1 марта 2020 года общая задолженность составляет 112 млн рублей. За несколько месяцев удалось снизить задолженность на 9,7%, в абсолютных цифрах - на 12,7 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Чтобы исправить ситуацию, краевые власти сотрудничают с прокуратурой и профсоюзами. "Достигнута договоренность, что в ближайшее время будут погашены долги по зарплате в ряде компаний суммарным объемом 9,6 млн рублей", - пояснили в пресс-службе. По данным властей, проблема с долгами по зарплате существует с 2015 года, на данный момент среди крупных компаний-должников - УК "Энерготех" ОАО "10 Арсенал военно-морского флота", ОАО "Краснокаменский рудник".

Нестабильное финансовое состояние

Основная часть долга по зарплате в Псковской области накопилась у трех коммерческих промышленных предприятий. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона, это завод сварочного оборудования "Псковэлектросвар", ООО "Псковгеокабель" и "Псковкабель". "В настоящее время на предприятиях действует конкурсное управление, в судебном порядке взыскиваются долги", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Псковской области, на данный момент в регионе более 30 предприятий-должников по зарплате, которые не выплатили своим сотрудникам в общей сложности более 145 млн рублей. По этому показателю область занимает третье место в СЗФО и шестое место в РФ.

"Причиной образования задолженности по заработной плате является тяжелое и нестабильное финансовое состояние предприятий, отсутствие своевременной оплаты по договорам от контрагентов, недостаток собственных оборотных средств. В ходе мониторинга ситуации в сфере оплаты труда установлено, что задолженность по заработной плате на 16 предприятиях, находящихся в различных стадиях банкротства, составляет 127,3 млн рублей, то есть 87,6% от общей задолженности всех предприятий Псковской области", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В Тверской области общая сумма просроченной задолженности по заработной плате составляет около 100 млн рублей. Из них более 99,7 млн рублей - это долги промышленников, в частности обрабатывающих предприятий, перед своими работниками. В числе должников также есть несколько организаций коммунальной сферы и транспортные компании. Суммы просроченных выплат составляют до 2 млн рублей.

Морские перевозки и добыча угля

В нескольких регионахстатистику долгов по зарплате подпортили предприятия, работающие в сферах морских перевозок, судоремонта и добычи угля, находящиеся на грани банкротства. В Мурманской области это "Мурманское морское пароходство", в отношении которого ввели процедуру наблюдения, и компания "Новик", руководство которой находится под уголовным преследованием. При этом, по словам экспертов, за последний год региону все же удалось существенно сократить задолженность по заработной плате в целом.

"Что касается 109 млн рублей общей задолженности по зарплате в регионе, мы по отраслям не видим. Но я допускаю, что это связано с теми предприятиями, которые находятся в стадии банкротства, потому что других объективных причин для роста задолженности перед работниками просто в области на сегодня нет. В целом у нас отмечается снижение задолженности по налогам и сборам на 32% по итогам прошлого года, поступающим в бюджет Мурманской области, рост НДФЛ составил 8,8%", - сказал ТАСС председатель комитета Мурманской областной думы по бюджету, финансам и налогам, экономист Борис Пищулин.

Как сообщили ТАСС в администрации правительства Кемеровской области, почти 90% просроченной задолженности по зарплате в регионе приходится на угольные предприятия, находящиеся в процедуре банкротства - шахту "Заречная" и шахту "Алексиевская". Проблемы с выплатами начались в Кузбассе летом 2019 года. Угольщики объясняли это не только финансовыми сложностями предприятий, но и падением цен на энергетический уголь на мировых рынках и проблемами с его вывозом на экспорт в восточном направлении из-за загруженности железных дорог.

"Ситуация находится на постоянном контроле у губернатора Кузбасса, правительства региона, о принимаемых мерах погашения задолженности руководство предприятий регулярно докладывает на областном штабе по финансовому мониторингу. 25 февраля представители "Заречной" и "Алексиевской" были заслушаны на совещании в Минэнерго РФ. По каждому предприятию составили график предоставления дополнительных вагонов для вывоза угля с соответствующим направлением вырученных средств на погашение задолженности по заработной плате", - сообщили ТАСС в региональном правительстве.