Венгрия ведет переговоры с РФ об увеличении поставок газа до 4,2 млрд кубометров

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Венгрия начала вести переговоры с Россией о наращивании поставок газа до уровня в 4,2 млрд кубометров. Об этом заявил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Самая хорошая новость [в области двусторонних отношений] у нас связана со сферой энергетики, которая является критически важной с точки зрения обеспечения энергоснабжением Венгрии. Закреплена договоренность с "Газпромом" о приобретении 2,2 млрд кубометров газа, которая в принципе перекрывает все насущные потребности Венгрии на предстоящий период. Закреплена договоренность и о поставках 1,5 млрд кубометров газа с прицелом уже на предстоящий год, - сказал Сийярто. - Более того, мы начали переговоры о наращивании этих объемов до уровня 4,2 млрд кубометров".

Глава МИД Венгрии указал, что Будапешт заинтересован "в возможности приобретения российского газа по каналу газопровода "Турецкий поток" через Турцию и Болгарию с прицелом на конец следующего года".

"Первым шагом в данной сфере станет строительство интерконнектора протяженностью 15 км, который сможет вывести газопровод с территории Сербии через границу и подключить его к газовой системе Венгрии, создав возможность поставок газа в 6,5 млрд кубометров", - добавил Сийярто.