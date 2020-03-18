"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в Великобританию до 23 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты в Великобританию из Домодедово (Москва) до 23 апреля в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и введением ограничений на полеты в различные страны авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостанавливает выполнение [рейса] Домодедово - Лондон - Домодедово (с 2 апреля по 23 апреля)", - говорится в сообщении.

Ранее в компании заявили об отмене рейсов в Австрию, Венгрию, Казахстан, Кипр, Нидерланды Чехию, Узбекистан, Германию, Испанию, Италию, Индию, Израиль, Китай, Таиланд, Францию и Японию. Также в среду в компании сообщили о приостановке авиасообщения с Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией и Черногорией.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.