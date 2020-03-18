{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в Великобританию до 23 апреля

Ограничения вступят в силу со 2 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты в Великобританию из Домодедово (Москва) до 23 апреля в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и введением ограничений на полеты в различные страны авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостанавливает выполнение [рейса] Домодедово - Лондон - Домодедово (с 2 апреля по 23 апреля)", - говорится в сообщении.

Ранее в компании заявили об отмене рейсов в Австрию, Венгрию, Казахстан, Кипр, Нидерланды Чехию, Узбекистан, Германию, Испанию, Италию, Индию, Израиль, Китай, Таиланд, Францию и Японию. Также в среду в компании сообщили о приостановке авиасообщения с Азербайджаном, Киргизией, Таджикистаном, Арменией и Черногорией.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
ВеликобританияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минпромторг заявил о договоренности с ретейлерами о стабилизации цен на продовольствие
В ведомстве ожидают снижения повышенного спроса на продукты в Москве к концу текущей недели или к середине следующей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС