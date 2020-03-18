{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Компания Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей из-за коронавируса

На этих новостях акции Rolls-Royce на Лондонской фондовой бирже демонстрируют падение на 16%, до уровня 326 фунта за акцию

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Английская компания Rolls-Royce объявила в среду о приостановке производства автомобилей, объяснив это заботой о здоровье своих сотрудников в ситуации с пандемией коронавируса.

"Компания Rolls-Royce Motor Cars объявила сегодня о том, что производство на предприятии компании в Гудвуде (графство Западный Сассекс) будет приостановлено с 23 марта на две недели", - отмечается в распространенном коммюнике.

"С целью дальнейшего обеспечения здоровья и благополучия сотрудников компании за этой приостановкой [производства] последует заранее запланированная двухнедельная остановка на техническое обслуживание", - говорится в заявлении компании, которая является подразделением германского концерна BMW. Ранее глава правления BMW Оливер Ципсе заявил, что со среды компания приостанавливает работу на европейских заводах.

На этих новостях акции Rolls-Royce на Лондонской фондовой бирже демонстрируют падение на 16%, до уровня 326 фунта за акцию.

По состоянию на 17 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло более чем на четверть и достигло 1950. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число смертей среди тех, у кого было подтверждено инфицирование новым коронавирусом 71.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Минпромторг заявил о договоренности с ретейлерами о стабилизации цен на продовольствие
В ведомстве ожидают снижения повышенного спроса на продукты в Москве к концу текущей недели или к середине следующей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС