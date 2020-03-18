Компания Rolls-Royce объявила о приостановке производства автомобилей из-за коронавируса

ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Английская компания Rolls-Royce объявила в среду о приостановке производства автомобилей, объяснив это заботой о здоровье своих сотрудников в ситуации с пандемией коронавируса.

"Компания Rolls-Royce Motor Cars объявила сегодня о том, что производство на предприятии компании в Гудвуде (графство Западный Сассекс) будет приостановлено с 23 марта на две недели", - отмечается в распространенном коммюнике.

"С целью дальнейшего обеспечения здоровья и благополучия сотрудников компании за этой приостановкой [производства] последует заранее запланированная двухнедельная остановка на техническое обслуживание", - говорится в заявлении компании, которая является подразделением германского концерна BMW. Ранее глава правления BMW Оливер Ципсе заявил, что со среды компания приостанавливает работу на европейских заводах.

На этих новостях акции Rolls-Royce на Лондонской фондовой бирже демонстрируют падение на 16%, до уровня 326 фунта за акцию.

По состоянию на 17 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании выросло более чем на четверть и достигло 1950. При этом, по оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, реальное число случаев может достигать 55 тыс. Число смертей среди тех, у кого было подтверждено инфицирование новым коронавирусом 71.