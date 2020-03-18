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"Абрау-Дюрсо" начало выпуск коньяка

Тираж первой партии составил 18 тыс. бутылок

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Компания по производству вина "Абрау-Дюрсо" выходит на рынок крепкого алкоголя, выпустив первую партию одноименного коньяка. Об этом говорится в сообщении компании.

"Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" выпустил первую партию премиального коньяка "Абрау-Дюрсо 1870". Он стал первым продуктом в сегменте крепкого алкоголя", - говорится в сообщении.

Тираж первой партии составляет 18 тыс. бутылок объемом 0,7 л. Коньяк представлен в фирменных магазинах "Абрау-Дюрсо" и в винотеках Москвы и Санкт-Петербурга.

"Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых и тихих вин России. Компания была основана в 1870 году. Продукция экспортируется в более чем 19 стран. Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" представляет коллекции виноделен: "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Усадьба Дивноморское", "Винодельня Ведерниковъ" и другие.

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