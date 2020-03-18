США продлили на год исключения из пошлин на ряд товаров из Китая

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение продлить еще на год сроки действия исключений из введенных ранее таможенных пошлин на ряд наименований импортируемой из Китая продукции. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

"Представитель США на торговых переговорах принял решение продлить срок действия некоторых исключений еще на 12 месяцев", - отмечается в документе.

Соответствующие пошлины на китайскую продукцию на общую сумму $34 млрд были введены 6 июля 2018 года. Тогда же правительство начало принимать заявки от американских компаний на включение некоторых наименований китайских товаров в список исключений. На сегодняшний день власти составили 10 таких перечней. В марте 2019 года был опубликован второй список, срок действия которого истекал 25 марта 2020 года, а теперь продлен до конца марта следующего года.

В данный список входят, в частности, молокоотсосы, устройства для очистки воды, блоки хранения данных, электроприводы, а также фильтры, предназначенные для удаления сульфитов из вина.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.