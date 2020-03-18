"Победа" не получила разрешения на эвакуационные полеты из Тивата

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" не получил в среду разрешения от властей Черногории на выполнение эвакуационного рейса из Тивата в Москву для возвращения домой граждан России. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее в среду стало известно, что "Аэрофлот" в течение дня получил разрешение пока на один вывозной рейс из Тивата, самолет из Черногории должен прилететь ночью в Шереметьево.

"Отношение властей Черногории к россиянам просто нельзя назвать иначе, как издевательство. Сегодня почти 400 человек должны были вернуться домой. Но этого не случилось, потому что до сих пор нам не выдали разрешения на выполнение рейсов. Два самолета и два экипажа "Победы" сейчас во Внуково и готовы в любую минуту вылететь в Черногорию за нашими клиентами", - приводятся в сообщении "Победы" слова гендиректора лоукостера Андрея Калмыкова.

Работа с черногорской стороной будет продолжена до вывоза на Родину всех граждан РФ, отметили в среду в Росавиации. 17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, речь идет о порядка 2 тыс. человек, застрявших в Тивате.