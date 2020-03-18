Российские маркетплейсы сдерживают цены на востребованные из-за коронавируса товары

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские маркетплейсы ограничили максимальные цены на популярные из-за коронавируса товары, сообщили ТАСС в Ozon, "Беру", Wildberries и сервисе "Яндекс.Маркет".

"Мы, к сожалению, наблюдаем сейчас массовые попытки пользоваться повышенным спросом и настроениями, создаваемыми информационным полем. Поэтому, помимо мониторинга цен 24/7, мы приняли решение ограничить максимальный порог цены на самые востребованные товары. Мы разослали информационное письмо продавцам нашей площадки - их уже более 9 тыс. - и предупредили о санкциях в случаях нарушений", - рассказала директор Ozon Marketplace Анна Калеева.

Ozon наблюдает рост спроса в последние полторы недели, продажи повседневных товаров выросли более чем в два раза, а товаров для личной гигиены - в три и более раз. При этом за последние двое суток компания заблокировала несколько сотен товаров. "Если мониторинг обнаруживает нарушение максимальной цены, площадка блокирует товар. Если продавец продолжает игнорировать правила, Ozon может заблокировать все его товары в принципе", - пояснили в компании. Ozon также блокирует товары с завышенными ценами по обращениям клиентов в социальных сетях.

"Держит цены на социально значимые товары" и маркетплейс "Беру", отметили в компании. В Wildberries сообщили, что внимательно следят за ценами, устанавливаемыми продавцами на площадке, а в случае необоснованного роста цен к продавцам могут применяться различные меры - от временной приостановки продаж до расторжения договора.

В пресс-службе "Яндекс.Маркета" в свою очередь заявили, что в некоторых категориях товаров, таких как, например, медицинские маски, площадка также устанавливает максимальный порог цены. "Скрываем более дорогие предложения. Усилили работу службы контроля качества в наиболее востребованных сейчас категориях, регулярно проверяем наличие товара и корректные цены в магазинах, получающих трафик с маркета", - отметили в пресс-службе сервиса.

В "AliExpress Россия" (объединяет AliExpress, Tmall и Pandao) ранее также заявили, что будут блокировать продавцов за спекуляции медицинскими товарами на фоне эпидемии коронавируса.