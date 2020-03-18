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Распространение коронавируса нового типа

Банк JP Morgan Chase закрывает около 1 тыс. отделений в связи со вспышкой коронавируса

Часть персонала отделений банка может начать работать в удаленном режиме

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Банк JP Morgan Chase & Co в связи со вспышкой коронавируса планирует закрыть около тысячи отделений в США. Об этом сообщила в среду телекомпания CNBC.

"Мы планируем временно закрыть около 20% наших отделений, - привела телекомпания выдержку из обращения руководства банка к сотрудникам. - Такой шаг поможет нам обеспечить защиту наших служащих в условиях, когда мы продолжаем оказывать жизненно необходимые услуги нашим клиентам и обществу".

По данным телекомпании, часть персонала отделений банка, прежде всего те, кто занимается вопросами ипотеки и консультациями по финансовым вопроса, могут начать работать в удаленном режиме уже в четверг.

JP Morgan Chase & Co о штаб-квартирой в Нью-Йорке - крупнейший в США по активам банк - располагает сетью из 4976 отделений с 257 тыс. сотрудников.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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