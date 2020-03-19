Властям США может потребоваться $1,3 трлн на оказание помощи во время пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что американским властям потребуется свыше $1,3 трлн на программу смягчения последствий распространения коронавируса в США. С таким заявлением он выступил в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Мы запросили пакет мер на сумму $1,3 трлн. Если нам потребуется больше, то мы запросим больше, - указал Кадлоу. - Во времена кризисов или войн не стоит беспокоиться о заимствованиях [из бюджета]". По его словам, американская экономика достаточно сильна, чтобы власти имели возможность "заимствовать средства" из бюджета ради помощи "бизнесу и населению".

Ранее федеральное правительство подготовило пакет мер, призванных простимулировать экономику на время кризиса, вызванного последствиями коронавируса. Как сообщало агентство Bloomberg, объем пакета может составить $1,2 трлн, $50 млрд из которых ориентированы на поддержку американских авиакомпаний, $150 млрд - на кредитование под гарантии государства других секторов, несущих крупные убытки из-за последствий коронавируса, $300 млрд - на поддержку малых и средних частных предприятий.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила инициативу, в рамках которой будут выделены средства на оплату отпусков по болезни, страхование на случай безработицы, бесплатное проведение обследований на выявление коронавируса. В понедельник конгрессмены внесли в данный законопроект "технические поправки", которые, по сути, сократили выделение средств на отпуска по болезни. Их в среду одобрил Сенат, после чего подпись под ней должен поставить президент США Дональд Трамп. Ранее американская администрация уже получила от Конгресса $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.