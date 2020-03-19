Гостиничный бизнес Москвы попросил поддержки у Собянина в условиях пандемии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Загруженность гостиниц в Москве в марте сократилась более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле сокращение загрузки может составить до 85%, отмечают в московском региональном отделении общероссийской общественной организации "Деловая Россия". В этой связи отделение направило письмо в адрес столичного мэра Сергея Собянина и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой с предложениями по антикризисным мерам в условиях распространения коронавируса.

"В условиях, принятых многими странами мира мер по ограничению распространения коронавируса, гостиничный бизнес вошел в число наиболее экономически пострадавших видов предпринимательской деятельности", - говорится в письме, текст которого имеется в распоряжении ТАСС. В документе отмечается, что "в секторе начались сокращения персонала и перевод части работников в неоплачиваемые отпуска, при негативном развитии ситуации вполне реальны банкротства гостиниц, что ухудшит социально-экономическую обстановку в Москве". В качестве поддержки гостиничного бизнеса предлагается ввести налоговые каникулы на имущество, по земельному налогу, а также по налогу на прибыль в той его части, которая устанавливается правительством Москвы, на срок с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года.

В числе предлагаемых мер поддержки указывается также субсидирование правительством столицы социальных страховых взносов на срок с 1 января 2020 года до 30 июня 2020 года и платежей за жилищно-коммунальные услуги на срок с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2020 года. Кроме того, предлагается ввести мораторий на проверки, кроме связанных с соблюдением санитарных норм для борьбы с пандемией.

Помимо этого, представители "Деловой России" просят мэра и уполномоченного по защите прав предпринимателей обратиться в правительство РФ с предложением ввести кредитные каникулы для гостиничного бизнеса до 1 января 2021 года, а также выделить средства для организации краткосрочных кредитов под ставку 8-8,5% на покрытие операционных расходов. В письме также содержится просьба к Собянину и Минеевой обратиться к федеральному правительству с предложением временно ограничить действие некоторых законов и постановлений, в частности, приостановить действие постановления "Об утверждении Положения о классификации гостиниц" до 1 января 2021 года, отложить введение гостиничного сбора и ввести мораторий на рассмотрение арбитражными судами исков о банкротстве до 1 сентября 2020 года.

Обращение Российской гостиничной ассоциации

Аналогичные меры предлагались и в письме, отправленном 16 марта Российской гостиничной ассоциацией в адрес руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. В Ростуризме ТАСС подтвердили получение письма.

В письме говорится, что загрузка гостиниц в марте этого года упала в несколько раз. Так, в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель снизился более чем вполовину - с 68-75% в марте прошлого года до 10-15% в марте 2020 года. В ассоциации ожидают, что потери для отрасли составят около 3 млн рублей на отель в 100 номеров за месяц. Прогнозируется также временное закрытие отелей и массовое увольнение персонала.