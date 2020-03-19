Российские регионы открыли дорожно-строительный сезон

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российские регионы досрочно приступили к дорожно-строительным работам в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"В российских регионах, принимающих участие в реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2020 года. Работы удалось начать не только благодаря аномально теплой погоде, но и своевременному проведению аукционов по выбору подрядных организаций", - говорится в сообщении.

В частности, начались работы в Самарской области, где строится мост через реку Сок. В Калининградской области дорожники капитально ремонтируют участок трассы Калининград - Полесск протяженностью 12 км. В Татарстане идет строительство Большого Казанского кольца, работы идут на двух участках общей протяженностью более 1,8 км. Продолжается строительство Восточного обхода Тулы.

"Также дорожные работы уже ведутся в Астраханской, Ростовской, Пензенской, Псковской, Ярославской областях, Чеченской Республике, Ингушетии, Карелии и других субъектах. В текущем году мероприятия в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" пройдут более чем на 5,5 тыс. объектов", - уточнили в министерстве.

В Минтрансе отметили, что многие регионы переходят на заключение долгосрочных контрактов с подрядчиками, что позволяет готовиться к дорожному сезону заранее.

"Реализация национального проекта позволит нам обеспечить достижение главной цели, поставленной перед дорожниками главой государства, - создать в российских регионах качественную и надежную транспортную инфраструктуру", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.