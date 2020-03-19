Комитет Думы поддержал проект, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок. Авторами инициативы в ноябре 2019 году выступили группа депутатов-единороссов и зампред комитета Валерий Газзаев ("Справедливая Россия").

"Проектом федерального закона предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе", - говорится в пояснительной записке. Речь идет об одноименной системе "Электронная путевка", введенной Ростуризмом в декабре 2017 года в постоянную эксплуатацию.

Законопроектом также предлагается исключать туроператора из единого федерального реестра туроператоров за нарушение запрета на продажу путевок без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе. При этом оператор системы будет взимать с туроператора плату за размещение электронной путевки в системе, размер и порядок платы установит кабмин РФ.

Турагент, в случае если туроператор наделил его правом доступа к системе, будет обязан выдать заверенную выписку из системы, "содержащую условия соответствующего договора о реализации туристского продукта". Основные нормы законопроекта предлагается ввести в действие с 1 апреля 2020 года.

Одновременно ранее на рассмотрение палаты был внесен законопроект о штрафах до 1 млн рублей за нарушение туроператором или турагентом порядка и сроков формирования и размещения электронной путевки в единой информационной системе.

"Электронная путевка"

Система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. С 1 декабря 2017 года приказом Ростуризма система была введена в постоянную эксплуатацию, в тестовой версии в ней зарегистрировалось более 100 компаний.

Система позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. В случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.

Система также предоставит возможность оперативного мониторинга и информирования о ситуации в отрасли и формирования отчетности, содержащей достоверные статистические и аналитические данные.

В августе 2019 года правительство РФ выбрало структуру Ростеха "Национальные туристические технологии" в качестве оператора системы "Электронная путевка", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В ноябре того же года компания "Национальные туристические технологии" объявила о подготовке к запуску системы в тестовом режиме.