"Яндекс.Такси" и "Везет" готовы начать доставлять лекарства после принятия закона

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Сервисы "Яндекс.Такси" и "Везет" готовы начать осуществлять доставку безрецептурных лекарств. Сейчас компании работают над выстраиванием взаимоотношений с аптеками, сообщили ТАСС в компаниях.

"В самое ближайшее время компания "Яндекс.Такси" организует доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей. Сделать заказ можно будет на сайтах аптек и фарм-компаний, каждый заказ соберет сотрудник аптеки из числа официальных партнеров "Яндекса". Доставку заказа будут осуществлять водители и курьеры, которые работают с заказами сервисов "Яндекса", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что заказ безрецептурных лекарств будет оплачиваться безналичным способом, что дополнительно минимизирует личные контакты между клиентом и тем, кто привезет заказ. "Яндекс" открыт к переговорам со всеми аптечными компаниями и готов организовать логистическую поддержку самым разным бизнесам - продовольственным, промышленным компаниям, ретейлерам и так далее", - добавили в компании.

"Яндекс. Такси" уже начала тестирование сервиса, достигнуты договоренности с аптечными сетями "Апрель", "36,6", "Горздрав", "ГК Эркафарм" (бренды - "Самсон-Фарма", "Доктор Столетов", "Озерки", Superapteka.ru), "ГК Фармаимпекс" (бренды - "Бережная аптека", "Фармаимпекс", "Экона" и др.), "Невис", а также с крупнейшими отечественными производителями лекарств - ГК Alium (Венарус, Максилак, Необутин и др.), "Материа Медика" (Эргоферон, Ренгалин, Тенотен и т.д.), АО "Полисорб" (бренд Полисорб), "Инфамед" (бренд Мирамистин). Переговоры ведутся и с другими аптеками и фарм-производителями. На первом этапе сервис будет открыт в Москве, Санкт-Петербурге, а затем может распространить свою работу в другие города России.

Другой сервис заказа такси - "Везет" также сообщил ТАСС, что готовится к возможности доставки лекарственных препаратов. "Как только выйдет постановление правительства РФ о выдаче лицензий на онлайн-продажу, мы можем перераспределить свои мощности на массовую доставку достаточно оперативно", - сообщили в компании.

Сейчас сервис ведет переговоры с несколькими сетями и поставщиками, услуга доставки в "Везет" работает в некоторых городах России (Краснодар, Сочи, Уфа и др.) уже несколько лет, трансформировать эти функцию под доставку лекарств вполне возможно в короткие сроки, пояснили в компании.

ТАСС пока не располагает комментарием агрегатора Gett. В "Ситимобил" сообщили ТАСС, что всегда обсуждают новые возможности, которые открывает законодательство. "Но конкретных планов по доставке лекарств пока нет", - сообщили в пресс-службе компании.

Об онлайн-продаже лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил 17 марта, что подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить контрафакта в этой сфере после введения указанной меры. Президент добавил, что правительству необходимо подготовить необходимые предложения по внесению изменений в нормативную базу о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что непригодно для излечения. Он назвал тему дистанционной продажи лекарств очень чувствительной, прежде всего для тех граждан, которые находится на карантине. 18 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.