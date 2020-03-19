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Минфин: кабмин попросит рассмотреть законопроекты о поддержке экономики в период пандемии

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что перечень мер уже разработан правительством

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство будет просить Госдуму оперативно рассмотреть ряд законодательных решений в рамках поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил, выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов.

"Сегодня дано поручение по подготовке целого ряда нормативных и законодательных решений. Будем вас просить тоже рассмотреть эти решения. Перечень мер правительством разработан. В ближайшее время, буквально сегодня и завтра, мы начинаем уже его реализацию", - сказал Силуанов.

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