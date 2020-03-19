Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о защите и поощрении капиталовложений в РФ. Документ инициирован правительством РФ.

Документ был принят в первом чтении 10 декабря 2019 г. В редакции первого чтения документ предусматривал два инвестиционных режима: общий и проектный. В редакции, подготовленной ко второму чтению, исключено понятие общего инвестиционного режима. Документ содержит только требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Ко второму чтению из текста документа исключены требования к общему объему проекта, остался только необходимый объем капитальных вложений организации, реализующей проект.

В качестве порога инвестиций предлагается закрепить следующие нормы: не менее 250 млн руб. для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, не менее 500 млн руб. - для новых инвестиционных проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства (в редакции первого чтения этот порог составлял 1,5 млрд руб.). Не менее 1,5 млрд руб. - для новых инвестиционных проектов в сфере обрабатывающего производства, не менее 5 млрд руб. - для новых инвестиционных проектов в иных сферах экономики.

Правительство РФ устанавливает порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса в рамках публичной проектной инициативы, устанавливает порядок ведения реестра соглашений СЗПК, порядок определения объема возмещения затрат, понесенных для создания инфраструктуры инвестпроекта, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на эти цели. СЗПК заключается не позднее 1 января 2030 года.

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд руб. (с общим бюджетом проекта от 50 млрд руб.) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; запрет на увеличение ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду, платы за пользование водными объектами, утилизационного сбора, экологического сбора, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года.

Средства федерального бюджета и региональных бюджетов на возмещение затрат на создание или реконструкцию объектов инфраструктуры будут предоставляются в том случае, если все имущественные права, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в рамках реализации инвестпроекта, зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ, и, если все объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ. Также у организации должна отсутствовать задолженность по уплате обязательных платежей и соблюдаться нормативы возмещения затрат на инфраструктуру.

Предельный объем возмещаемых затрат не может превышать 50% фактически понесенных затрат для объектов обеспечивающей инфраструктуры; 100% фактически понесенных затрат для объектов сопутствующей инфраструктуры. Предельный срок, в течение которого возмещаются затраты, составляет пять лет - для обеспечивающей инфраструктуры; 10 лет - для сопутствующей инфраструктуры. Предполагается формирование электронного реестра мер господдержки - так называемого "инвестиционного навигатора".

В каких отраслях нельзя заключить СЗПК

Ко второму чтению скорректирован перечень отраслей, в которых нельзя будет заключать СЗПК. В первом чтении среди них были обозначены нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность. Во втором чтении уточняется, что под СЗПК не могут попасть проекты в сфере деятельности финансовых организаций, поднадзорных ЦБ РФ. При этом ограничение не применяется к случаям выпуска ценных бумаг для финансирования инвестиционного проекта. В режим СЗПК не войдут также строительство, модернизация, реконструкция административно-деловых и торговых центров, (комплексов), жилых домов, а также оптовая и розничная торговля.

При этом оговаривается, что в режим СЗПК могут войти инвестиционные проекты по сжижению природного газа, а также производство жидкого топлива, полученного из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому кабмином.

Для поддержки развития инвестиционной деятельности создается государственная информационная система (ГИС) "Капиталовложения", положение о которой и оператор которой определяются кабмином. ГИС "Капиталовложения" будет содержать общедоступную информацию, которая будет размещена на официальном сайте, а также информацию ограниченного доступа. Меры государственной и муниципальной поддержки, обеспеченные средствами из бюджета, будут отражаться в реестре мер господдержки. Ведение реестра будет осуществляется в ГИС "Капиталовложения".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что необходимо принять эффективное законодательство о защите инвестиций, которое создаст условия для развития экономики. "Правила инвестирования должны быть прозрачными и предсказуемыми. Для бизнеса важна стабильность и достижимость поставленных целей. Поэтому необходимо принять законы, которые создадут условия для развития нашей экономики", - отмечал он.

Володин считает, что, "учитывая непростую ситуацию на рынках, учитывая стоимость нефти, нам важно поддержать, защитить, поощрить капиталовложения, инвестиции, которые пойдут у нас в экономику".