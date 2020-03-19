Госдума приняла закон о налоговых льготах, связанных с защитой и поощрением капвложений

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс (НК РФ), подготовленные в рамках разработки закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

В редакции первого чтения было указано, что устанавливается отсрочка вступления в силу законодательных норм о налогах и сборах, предусматривающих увеличение налоговых ставок (в том числе пониженных) или отмену пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, транспортному налогу и (или) земельному налогу, уплачиваемым организациями и индивидуальными предпринимателями. Предусматривалось, что такие нормы будут вступать в силу не ранее, чем по истечении трех лет со дня официального опубликования актов и не ранее первого числа очередного налогового периода.

Это положение было скорректировано. В первом чтении была принята норма, что на три года никакие изменения в налоговое законодательство не действуют не только для участников СЗПК (соглашение о защите и поощрении капиталовложений), а для всех налогоплательщиков - все согласились, что эта норма исключается, рассказал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Таким образом, неизменность налоговых условий действует только для участников СЗПК до даты утраты ими этого статуса.

Так называемая стабилизационная оговорка предусматривает неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), а при инвестициях от 10 млрд руб. в нее также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до 3 лет)и вывозные таможенные пошлины.

НК РФ дополняется пунктом об обеспечении неизменности законодательства о налогах и сборах для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных в соответствии с законом о защите и поощрении капиталовложений РФ, в отношении: объектов налогообложения, порядка определения налоговой базы, налоговых периодов, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка исчисления, порядка и сроков уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога, а также сроков уплаты и порядка возмещения НДС и перечня налогов и сборов, установленных законодательством на момент заключения соглашения.

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений, заключенных без участия РФ, неизменность налогообложения будет обеспечиваться только в части налога на имущество организаций, транспортного налога и земельного налога. Эти нормы не будут распространяться на акты, предусматривающие снижение налоговых ставок и (или) введение льгот по региональным и местным налогам, условия и сроки их применения и прекращения их действия, а также на введение новых госпошлин.

Отдельный закон для особых налоговых режимов

Кроме того, из документа исключены нормы, касающиеся регулирования налогообложения других налоговых режимов, в частности территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и свободного порта Владивосток. Как говорил Макаров, нормы по их регулированию будут внесены правительством в виде отдельного законопроекта.

"Действительно, в периметре у нас были территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и так далее, и вы сегодня уточнили, что мы идем с уточнениями по каждому отдельному закону на осень. Формируется рабочая группа, мы в рамках этой рабочей группы работаем с этими предложениями", - сказал замминистра финансов Андрей Иванов, подчеркнув, что 12 марта приняты изменения в Налоговый кодекс, связанные с законом о господдержке предпринимательства в Арктической зоне, и в этом законе уже есть нормы, синхронизированные с законом о защите и поощрении капиталовложений.