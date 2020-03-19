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Госдума приняла бюджетные поправки в связи с законом о защите капвложений

Ко второму чтению были одобрены поправки, позволяющие вводить субсидии на компенсацию части комиссионных затрат на инфраструктуру, а также нормы, принятые в соответствии с переходом на принципы проектного управления бюджетом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Бюджетный кодекс, подготовленные в рамках разработки законопроекта "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

Законом предусматривается возможность предоставления юрлицам субсидий на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными ими капитальными вложениями, в том числе затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры для реализации проектов. Устанавливается возможность обременения созданных (модернизированных, реконструированных) объектов, в том числе путем закрепления обязанности получателя субсидии безвозмездно передать соответствующие объекты в государственную или муниципальную собственность.

Вводится требование о необходимости соблюдения получателем субсидии законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В соответствии с законом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ" возмещение затрат предусматривается в пределах поступивших от реализации инвестпроектов налоговых и иных обязательных платежей.

Кроме того, вводятся основания для учета результатов финансово-инвестиционного аудита при подготовке проектов законов о бюджете, внесении изменений в законы о бюджете и внесении изменений в сводную бюджетную роспись соответствующего бюджета. Непосредственное регулирование финансово-инвестиционного аудита предусматривается в рамках закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ".

Изменения ко второму чтению

Ко второму чтению были одобрены поправки, позволяющие вводить субсидии на компенсацию части комиссионных затрат на инфраструктуру, а также нормы, принятые в соответствии с переходом на принципы проектного управления бюджетом.

Кроме того, Федеральное казначейство на основании поручений Минфина наделяется полномочиями по внутреннему государственному финансовому контролю в отношении финансовых органов и главных администраторов средств бюджетов субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета, а также юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства из бюджетов субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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