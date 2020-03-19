Госдума приняла закон о расширении налоговой тайны за счет данных о доходах для соцзащиты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий расширение понятия налоговой тайны за счет сведений о доходах физических лиц, предоставляемых налоговыми органами в органы социальной защиты. Документ инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Такая мера, как расширение понятия налоговой тайны, необходима для проверки уровня доходов граждан, претендующих на получение социальной помощи, в частности пособий на ребенка от 3 до 7 лет, считают авторы документа. "Для обеспечения реализации максимально удобного для граждан механизма получения мер социальной защиты, исключающего необходимость сбора документов, подтверждающих уровень их дохода, необходимо обеспечить получение органами, уполномоченными в сфере социальной защиты населения, соответствующих сведений не от граждан, а от госорганов, располагающих такими сведениями. При этом крайне важно гарантировать гражданам режим безопасности получаемых этими органами сведений", - говорится в пояснительной записке.

Понятие налоговой тайны предполагает режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, специальный режим хранения и доступа, ответственность за утрату соответствующих документов, отмечают авторы документа.

Закон также направлен на обеспечение реализации механизма, предложенного президентом в Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года, для ежемесячных выплат малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет."Этой нормой реализуется поручение Владимира Владимировича Путина - чтобы помощь максимально оперативно и в полном объеме доходила до конечного получателя, - подчеркивал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет подать заявление".

Володин считает, что "такой же подход уже реализован Государственной Думой в поправках о получении материнского капитала, это резко сократило число необходимых документов с 18 до всего одного заявления".

Законом также снимается ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от налогообложения доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам в соответствии с программами "Земский учитель" и "Земский доктор". Предполагается, что эта норма будет применяться уже с налогового периода 2020 года.

Налоговая льгота будет иметь обратную силу

Ко второму чтению была одобрена поправка, согласно которой налоговая льгота для участников программ "Земский учитель" и "Земский доктор" будет иметь обратную силу и применяться в отношении выплат, уже произведенных с начала 2020 года. Действие этой льготы не будет ограничено 31 декабря 2022 года, а будет иметь бессрочный характер.

"Поправки избавят земских докторов и земских учителей, решивших работать на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и труднодоступных территориях, от необходимости уплачивать НДФЛ с части компенсационных выплат, которая превышает один миллион рублей", - отмечал ранее Володин.

Налоговые льготы при проведении общероссийского голосования

Также были одобрена поправка об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) доходов членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим не на постоянной основе, а также работников Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии за услуги, связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования. Сейчас освобождение доходов членов избиркомов от НДФЛ действует для услуг, связанных с подготовкой выборов и референдумов.

Кроме того, от НДС освобождается безвозмездное оказание услуг по предоставлению эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с законом о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".