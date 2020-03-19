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Распространение коронавируса нового типа

Дума приняла закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства в случае эпидемии

Правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых
Описание
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Нововведение исключит многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями, отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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