Госдума приняла закон, относящий к инсайдерам сотрудников кредитных рейтинговых агентств

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, относящий сотрудников кредитных рейтинговых агентств к лицам, обладающим инсайдерской информацией. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон уточняет нормы в части порядка применения кредитных рейтингов, присвоенных по национальной рейтинговой шкале, в части возможности присвоения российскими рейтинговыми агентствами кредитных рейтингов российским объектам рейтинга - в частности, речь идет о таких ценных бумагах, как ипотечные сертификаты участия и облигации с ипотечным покрытием.

Документ, в частности, вносит изменения в закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" в отношении уточнения перечня лиц, относящихся к инсайдерам.

Закон касается лиц, работающих в кредитных рейтинговых агентствах, указал ранее Аксаков. Эти лица имеют доступ к информации организаций, которые хотят получить кредитный рейтинг, поэтому они являются инсайдерами, то есть владеют внутренней информацией, пояснил он. В связи с этим законопроект устанавливает, что на этих лиц распространяются нормы закона об инсайдерской деятельности.

Закон уточняет порядок раскрытия информации о кредитных рейтингах страховщиками и эмитентами, а также представления такой информации участниками рынка ценных бумаг. Страховщики будут обязаны размещать на своем сайте информацию о присвоенных им кредитных рейтингах, а также об их подтверждении, пересмотре или отзыве - сейчас в их обязанности входит размещение рейтингов, присвоенных им рейтинговыми агентствами.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг при приобретении эмиссионных ценных бумаг будут обязаны по требованию инвестора предоставить информацию об оценке кредитного риска ценных бумаг, которые они собираются приобрести. При этом кредитный риск может быть оценен по долговым ценным бумагам.