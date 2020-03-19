"Мечел" хочет продать Эльгу в рамках планируемой реструктуризации долга

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Мечел" в январе 2020 года начал переговоры с потенциальным покупателем по продаже Эльгинского угольного комплекса, сделка в настоящий момент рассматривается как часть планируемой реструктуризации долга, следует из отчета компании.

Отмечается, что на дату утверждения отчетности компания "не заключила каких-либо юридически обязывающих соглашений и в настоящее время отсутствует определенность в отношении сроков подписания таких документов и факта проведения описанной сделки".

"В рамках процесса по реструктуризации своего кредитного портфеля группа рассматривает возможность продажи отдельных активов. В январе 2020 года группа начала переговоры с потенциальным покупателем по продаже Эльгинского угольного комплекса, что позволит группе сократить долговую нагрузку. Поскольку продажа Эльгинского угольного комплекса в настоящее время является частью планируемой реструктуризации долга, то если продажа не состоится, как запланировано, план по реструктуризации кредитного портфеля будет меняться", - говорится в отчете "Мечела".

Долговая нагрузка

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов составил на конец 2019 года 400 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA компании на конец 2019 года составило 7,5х против 5,6х годом ранее.

В настоящее время "Мечел" продолжает переговоры с банками-кредиторами об изменении сроков погашения задолженности и ожидает, что соответствующие соглашения будут подписаны в течение ближайших месяцев, сообщила ранее компания со ссылкой на генерального директора Олега Коржова.

В ноябре 2019 года Сбербанк переуступил ВТБ право на получение выплат по кредитам, выданным дочерним предприятиям "Мечела" на общую сумму 49 млрд рублей, не включая неустойку в размере 552 млн рублей, права требования которой в 2022 году остались у Сбербанка. Таким образом, ВТБ стал основным кредитором "Мечела".

Летом 2019 года "Мечел" направил банкам-кредиторам обновленную финансовую модель и попросил перенести погашение основного долга с 2020-2022 годов на 2024-2026 годы. В январе глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк и компания находятся в процессе согласования условий реструктуризации задолженности.

Эльгинский проект

В конце февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство компании "А-Проперти" о покупке 100% компаний Эльгинского проекта - "Эльгауголь", "Эльга дорога" и "Мечел транс Восток". "Мечелу" принадлежит по 51% в этих активах Эльгинского проекта, по 49% в этих компаниях у Газпромбанка. В Газпромбанке ТАСС сообщали, что заинтересованы в продаже своего пакета акций проекта компании "А-Проперти".